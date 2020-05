Un ministru adjunct bulgar al mediului a fost arestat si inculpat pentru presupusa sa implicare intr-un trafic de deseuri periculoase importate din Italia, a comunicat sambata parchetul bulgar, potrivit AFP, citata de Agerpres.ro. In speța sunt implicați și doi oameni de afaceri. In timpul perchezițiilor, procurorii au gasit liste cu patroni de presa și afaceriști […] The post Ministru adjunct al Mediului din Bulgaria, arestat pentru legaturi cu mafia deșeurilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .