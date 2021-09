Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna, copresedintele USR PLUS, si ministrii USR PLUS fac declaratii la ora 19.00, dupa sedinta in care, potrivit surselor G4Media.ro, au decis sa demisioneze din guvernul Citu. Ce a declarat Dan Barna: Am promis ca vom fi un partid altfel si suntem un partid altfel. Ministrii nostri au aratat…

- Președintele Klaus Iohannis l-a cheamat, luni, pe premierul Florin Cițu la Cotroceni. Intalnirea are loc la ora 12.30, pe tema crizei guvernamentale. Președintele a intervenit, in urma cu doua zile, in scandalul din coaliție, cand a facut apel la USR PLUS sa revina la masa negocierilor alaturi de PNL,…

- Purtatorul de cuvant al USR PLUS, Ionuț Moșteanu, a declarat ca nu crede ca Florin Cițu ii va demite pe miniștrii formațiunii, daca aceștia nu se vor prezenta la ședința de Guvern de vineri de la ora 16, cand ar trebui sa se adopte proiectul Anghel Saligny. USR PLUS a facut, practic, un pas in […] The…

- PNL are ședința de BPN, in care ar trebui sa decida daca premierul ii revoca pe toți miniștrii USR PLUS din Guvern, daca aceștia nu vin la ședința de guvern de la ora 16. Singura excepție ar fi Ioana Mihaila, ministrul Sanatații, pe considerentul pandemiei, conform unor surse din tabara lui Cițu. Numai…

- USR PLUS a anunțat, miercuri seara, la finalul unei ședințe de urgența, ca iși retrage sprijinul politic pentru premierul Florin Cițu, pe care il acuza ca a aruncat țara in criza politica dupa destituirea lui Stelian Ion din postul de ministru al Justiției. USR PLUS cere Coaliției declanșarea de urgența…

- Co-președintele USR PLUS Dan Barna, vicepremier, a reacționat, miercuri seara, intr-o postare pe Facebook, in termeni duri la adresa premierului Florin Cițu, dupa anunțul privind remanierea ministrului justiției Stelian Ion. “Florin Cițu a aratat in aceasta seara ca nu poate conduce nimic. Cu atat mai…

- Presedintele Klaus Iohannis, premierul Florin Citu si viceprim-ministrul Dan Barna vor participa duminica la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei Romane, organizate in Portul Militar Constanta. Intalnirea dintre cei trei vine la nici 24 de ore de la momentul la care Cițu a continuat sambata, intr-o…

- Guvernul a adoptat, miercuri, o ordonanța de urgența care le permite autoritaților locale sa ceara de la Ministerul Finanţelor, în cursul anului 2021, împrumuturi de la stat. Anunțul a fost facut, la finalul ședinței de guvern, chiar de premierul Florin Cițu, ministru interimar al finanțelor. “In…