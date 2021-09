Miniștrii USR-PLUS își dau azi demisia în bloc. Ce urmează Miniștrii USR au ramas in Guvern, in ciuda faptului ca au semnat moțiunea de cenzura impotriva Guvernului din care fac parte. Surse politice afirma ca aceasta situație extrem de ciudata va fi rezolvata, astazi, cand miniștrii USR-PLUS iși vor depune demisiile. Aceasta decizie va avea o influența majora asupra jocului politic, asta pentru ca se va schimba structura Guvernului, iar Florin Cițu va fi obligat ca in maxim 45 de zile sa ceara Parlamentului un vot de incredere. Birourile Permanente ale celor doua Camere se reunesc luni, de la ora 12:00, pentru a lua act de depunerea motiunii de cenzura… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Birourile Permanente ale celor doua Camere se reunesc luni, de la ora 12:00, pentru a lua act de depunerea motiunii de cenzura USR PLUS-AUR si a stabili calendarul dezbaterii acesteia, dupa ce la precedentele doua sedinte nu a existat cvorum. Si PNL, si PSD au afirmat ca motiunea ar putea avea probleme…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu a precizat ca la sedinta Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere va fi facuta o analiza pentru a vedea daca motiunea de cenzura depusa de USR PLUS si AUR îndeplineste toate conditiile procedurale pentru a putea fi stabilit calendarul dezbaterii si votului…

- PSD, decis sa DARAME Guvernul lui Florin Cițu: Va vota Moțiunea alianței USR PLUS – AUR daca ajunge in plen PSD, decis sa DARAME Guvernul lui Florin Cițu: Va vota Moțiunea alianței USR PLUS – AUR daca ajunge in plen Biroul Permanent Național al PSD a decis pentru daramarea Guvernului condus de Florin…

- Biroul Permanent Național al PSD a decis pentru daramarea Guvernului condus de Florin Cițu. PSD a decis sa voteze orice moțiune de cenzura care ajunge oficial in plenul celor doua Camere al Parlamentului la dezbatere și vot. Prin urmare PSD va vota Moțiunea inițiata de alianța dintre USR PLUS…

- ​Cu Florin Cîțu care a aruncat în aer Coaliția, oamenii lui Florin Cîțu dau vina acum pe Ludovic Orban ca face jocurile USR-PLUS. Mai exact, ei sunt nemulțumiți ca Orban, ca președinte al Camerei Deputaților, a convocat vineri seara ședința conducerii Parlamentului pentru a stabili…

- ​Birourile Permanente ale celor doua Camere au fost convocate vineri, la ora 23.00, în sedinta online, pentru a lua act de depunerea motiunii de cenzura USR PLUS-AUR si a stabili calendarul dezbaterii acesteia. Sedinta a fost amânata pentru sâmbata, la ora 11:00, nefiind întrunit…

- Dupa ce moțiunea de cenzura este depusa in cele doua Camere ale Parlamentului, birourile reunite iau act și informeaza Guvernul in ziua in care a fost inregistrata, potrivit Regulamentului sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului. Moțiunea AUR - USR PLUS a fost depusa și inregistrata in…

- Liderii USR PLUS, reuniti joi seara in sedinta Biroului National (BN) au decis ca, daca PNL nu il retrage pe Florin Citu de la sefia Guvernului, vor depune luni la prima ora, impreuna cu partidul AUR, motiunea de cenzura anuntata, au declarat surse participante la sedinta pentru News.ro.