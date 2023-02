Stiri pe aceeasi tema

- ”Ministerul Transporturilor si Infrastructurii anunta ca au fost definitivate rapoartele finale pentru selectia membrilor in Consiliile de Administratie ale Metrorex, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Compania Nationala de Investitii Rutiere (CNIR), CFR Calatori si…

- ”Metrorex are, de astazi, un Consiliu de Administratie profesionist, selectat pe principiile managementului corporativ! Astept de la membrii noului CA rezultate manageriale care sa transforme Metrorex intr-o companie performanta capabila sa asigure servicii de calitate”, a transmis Sorin Grindeanu,…

- O gaselnița a politicienilor pentru achitarea datoriilor de partid a fost inființarea de Consilii de administrație sau de supraveghere pe langa regiile autonome sau alte tipuri de entitați cu capital de stat. Astfel, lunar, in buzunarele membrilor acestor consilii intra milioane de euro. Sinecuri pentru…

- Pe 1 martie 2021, Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu" Dumbraveni a inceput implementarea unui nou proiect de parteneriat strategic cu beneficiari multipli, avand finanțare de la Uniunea Europeana, prin programul Erasmus+. Timp de doi ani, in proiectul școlar european „Ecology, ...

- Ministrii energiei din Uniunea Europeana au convenit luni asupra plafonarii pretului la gaze, dupa saptamani de discutii pe marginea acestei masuri de urgenta care a divizat opiniile in blocul comunitar in incercarea de a controla criza energetica. Kremlinul a raspuns calificand plafonul drept “inacceptabil”,…

- Saptamana aceasta a fost adoptata in plenul reunit al Parlamentului Romaniei o declaratie prin care se incurajeaza „participarea deplina si egala a femeilor din Romania la dezvoltarea, finantarea si implementarea de programe, initiative si politici publice relevante". Aceasta declaratie a generat dezbateri…

- Uniunea Europeana va constrange marile companii cotate la bursa sa aiba 40% din posturile de administrator neexecutiv ocupate de femei, conform noilor reguli adoptate marti de Parlamentul European, informeaza AFP.

- Uniunea Europeana este profund divizata cand vine vorba de plafonarea pretului gazelor, in conditiile in care aproximativ 15 tari cer diferite versiuni ale unui astfel de mecanism de interventie pe piata, in ideea de a diminua preturile in contextul unei crize energetice fara precedent care alimenteaza…