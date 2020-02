Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii francezi, si in general functionarii publici plecati in deplasari de serviciu, vor fi obligati sa foloseasca trenul in locul avionului pentru calatorii de pana la patru ore, decizie prin care...

- Premierul Ion Chicu sustine ca intarzierile salariale, care au loc in mai multe institutii de stat sunt cauzate de indiferența unor contabili. Premierul nu exclude ca din aceasta cauza, mai multi functionari dar si ministri ar putea pierde fotoliul.

- Președintele Klaus Iohannis a avut o noua runda de discuții cu membrii Guvernului. Șeful statului i-a chemat la Cotroceni pe miniștrii Transporturilor, Economiei și Muncii, impreuna cu premierul Ludovic Orban și vicepremierul Raluca Turcan.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si omologul sau francez Emmanuel Macron au convenit sambata ca specialistii francezi sa ajute la operatiunea de decodare a cutiilor negre ale avionului companiei Ukraine International Airlines prabusit miercuri, langa Teheran, incident soldat cu moartea celor…

- Premierul a convocat o sedinta de Guvern vineri seara. Ordinea de zi a sedintei nu fost publicata, insa surse politice sustin ca ar fi vorba de mai multe prorogari ale unor acte normative care ar trebui sa intre in vigoare la inceputul anului viitor.

- ”Ar trebui sa ne ingrijoreze, intr-o mai mare masura, riscurile educaționale la care sunt supuși elevii unei școli, in care nici un absolvent nu reușește promovarea examenului de Bacalaureat, decat incetarea existenței școlii respective”, susține Ioana Mihaela Neacșu, fost inspector general școlar…

- Donald Trump a spus candva in gluma ca 'el este Alesul', dar pentru unul dintre ministrii sai este evident: presedintele republican a fost ales de Dumnezeu ...la fel ca predecesorul sau democrat, Barack Obama, potrivit France Presse.'Stiti, Barack Obama nu ar fi devenit presedinte al SUA daca…

- Treisprezece militari francezi din cadrul Fortei Barkhane au murit in Mali, intr-o coliziune accidentala intre doua elicoptere, in timpul unei operatiuni de lupta impotriva jihadistilor, a anuntat marti Palatul Elysee, relateaza AFP.