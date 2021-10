Miniștrii se mai schimbă, tradiția rămâne: Cseke Attila și-a tras consilieră sexy pe nepoata fostului ministru al Dezvoltării Guvernarea trece, ”pilele” raman, așa s-ar putea interpreta de pe margine angajarea de ultima ora la Ministerul Dezvoltarii a Ioanei Ștefan, nimeni alta decat nepoata lui Ion Ștefan, zis ”Grinda”. Deși Ștefan nu mai ocupa funcția de ministru al Dezvoltarii, iar la conducerea ministerului este un UDMR-ist, Ioana Ștefan a primit jobul de consilier la cabinetul secretarului de stat Nicu Tanase, chiar in ziua in care Cabinetul Cițu numara voturile de la moțiunea de cenzura. ”Haine, shopping, vacanțe, coafor și selfie-uri”, acestea par a fi ”aptitudinile” care pot califica un tanar sa ajunga in prim-planul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

