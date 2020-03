Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirusul, un adversar de temut Una din elevele din Alba Iulia care s-a întors duminica trecuta dintr-o excursie din Italia a fost transportata joi seara la spital cu febra. Eleva, care învata într-un liceu din Alba Iulia, se afla în izolare la domiciliu.…

- Wizz Air, cel mai mare transportator low-cost și mai verde companie aeriana din Europa Centrala și de Est, a anunțat astazi ca iși modifica programul de zbor din cauza cererii in scadere pe rutele din Italia ca urmare a epidemiei de virus COVID-19, rezultatul fiind un numar important de anulari pe anumite…

- Ca sa nu-i prinsa Coronavirusul nepregatiți și o eventuala carantina fara cele necesare, borșenii au golit astazi magazinele din oraș de marfa. Cumparatorii s-au inghesuit și au cumparat alimente neperisabile, ulei, faina, zahar. Deși in oraș au ajuns deja borșeni intorși din Italia, autoritațile spun…

- Aseara, Gheorghe Stoian, Prefectul Județului Arad, a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. Au fost luate masuri preventive necesare in contextul apariției cazurilor de imbolnaviri cu CONVID 19 in cateva localitați din Italia. Printre acestea, au fost vizate și vamile, unde au fost…

- Numarul mare de studenți italieni care invața la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a facut ca in cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența sa se decida suspendarea cursurilor pentru 14 zile. Motivul este apariției cazurilor de imbolnaviri cu CONVID 19 localitați din…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat duminica seara, la B1TV, ca in opinia sa „nu are cum sa nu intre” coronavirusul in Romania ținand cont de raspandirea virusului in Italia, țara unde traiește una din cele mai mari comunitați de romani din afara granițelor.„Coronavirusul va intra…

- Coronavirusul provenit din China, zona Wuhan, a omorat pana astazi, 22 februarie, peste 2.100 de persoane. In ciuda masurilor dure luate de catre statul chinez, virusul s-a raspandit și in ultima saptamana au aparut cazuri confirmate și in Europa. Cea mai afectata țara din Europa de coronavirus este…

- "Absolut, vaccinarea este, nu se poate pune in discutie in 2020", a fost raspunsul lui Victor Costache pentru Romania TV. "Acum 10 ani a fost o campanie impotriva cancerului de col, in care se introducea un vaccin nou si a fost prost comunicata, si de aici s-a facut un amalgam periculos pe…