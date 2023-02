Miniștrii sănătății din pandemie, chemați în Parlament să dea explicații! Anchetă uriașă Comisia de ancheta privind achizitiile publice facute in sectorul sanitar in timpul starilor de urgenta si de alerta a intrat in linie dreapta. Deputații vor solicita Ministerului Sanatatii si Parchetului General date privind persoanele responsabile. Parlamentarii s-au plans ca pana acum au mai mult date din... mass-media."Majoritatea datelor care ne-au parvenit in aceasta perioada au fost datele pe care le-am avut din mass-media, cu exceptia faptului ca in luna august 2020, la solicitarea Parlamentului, știți ca a fost și un material, intocmit de Curtea de Conturi pentru perioada de urgența.Ne… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de ancheta privind achizitiile publice efectuate in timpul starilor de urgenta si de alerta a decis miercuri, 15 februarie, sa ceara Ministerului Sanatatii si Parchetului General date privind persoanele responsabile de achizitii si stadiul dosarelor deschise in perioada pandemiei COVID, informeaza…

- „ Cred ca nu va fi singurul caz. (…) In timp ce noi toți am stat in case, unii au facut averi”, spune Marcel Ciolacu dupa ce fostul selecționer Victor Pițurca și directorul general al Romarm, Gabriel Țuțu, au fost reținuți int-un dosar care vizeaza achiziții in perioada pandemiei. „PSD a trecut prin…

- „PSD a trecut prin Parlament o cerere catre Curtea de Conturi și exista un raport al Curții de Conturi, unde erau elemente evidente ca in timp ce noi toți am stat in case, unii au facut averi și n-au fost impozitați, apropos, cu toate ca au fost venituri excepționale platite de catre noi toți. Iarași…

- Gaze naturale in valoarea de peste 2 miliarde de lei s-au pierdut in rețea in perioada 2014-2021, anunța vicepreședintele Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului, deputatul PAS Radu Marian, dupa auditul Curții de Conturi la Moldovagaz, transmite Deschide.md. Potrivit lui, gazele s-ar fi…

- Plenul comun al Parlamentului se reunește astazi, 5 decembrie, de la ora 14.00, pentru a vota cererile depuse de PSD si USR privind revocarea din functia de vicepresedinte al Curtii de Conturi a lui Niculae Badalau, arestat preventiv dupa acuzatia de dare de mita formulata de DNA, se arata pe ordinea…

- Partidul condus de Catalin Drula a cerut luni, 28 noiembrie, Birourilor celor doua Camere ale Parlamentului, declansarea procedurii de revocare a lui Niculae Badalau din functia de vicepresedinte al Curții de Conturi, dupa ce fostul deputat PSD a fost reținut de DNA pentru dare de mita și trafic de…

- Partidul condus de Marcel Ciolacu a transmis luni, 28 noiembrie, ca fostul deputat PSD Niculae Badalau nu mai poate ramane vicepreședinte la Curtea de Conturi a Romaniei dupa ce a fost reținut de DNA pentru dare de mita și trafic de influența. „PSD considera ca in contextul in care DNA a inceput o ancheta…

- Rodica Paraschiv, deputat PSD de Prahova, a fost aleasa, marti, 22 noiembrie, cu sase voturi „pentru” si trei abtineri, presedintele Comisiei parlamentare de ancheta privind achizitiile din perioada pandemiei de COVID-19. La inceputul lunii noiembrie 2021, plenul Camerei Deputatilor a decis infiintarea…