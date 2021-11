Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii propusi in Cabinetul Ciuca sunt audiati in comisiile parlamentare de specialitate miercuri, de la ora 10.00, fiecare dintre ei avand alocate 45 de minute in comisii. Audierile urmeaza sa se incheie dupa ora 17.00. Premierul desemnat Nicolae Ciuca a depus marti la Parlament programul de…

- Miniștrii propuși pe premierul desemnat Nicolae Ciuca vor fi audiați in comisiile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului luni, 2 noiembrie, intre orele 10 și 20. Miniștrii desemnați sunt Bogdan...

- Votul final pentru guvernul propus de premierul desemnat, Dacian Ciolos, va fi dat astazi in plenul Parlamentului. Candidatii la functiile de ministri au fost audiati ieri in comisiile de specialitate, unde au primit aviz negativ, cu o singura exceptie. Intre timp, partidele politice si-au stabilit…

- UPDATE, ora 19:00 – La Palatul Parlamentului continua audierile candidatilor propusi de USR sa formeze Cabinetul Ciolos. Ministrii nominalizati au primit avize negative pe banda rulanta. Singura exceptie a fost pana acum Catalin Drula – propus la transporturi – in cazul caruia, in comisie, nu s-a intrunit…

- Audierile incep la ora 10,00 si se vor incheia in aceasta seara, dupa ora 20,00, potrivit programului adoptat de conducerea Camerei Deputatilor. Votul in plen este programat pentru maine. Premierul desemnat, Dacian Ciolos, a depus, ieri, la Parlament, lista cu ministri si programul de guvernare, care…

- Ministrii propusi de premierul desemnat Dacian Ciolos vor fi audiati marti in comisiile parlamentare de specialitate. Avizul comisiilor este consultativ, iar votul asupra listei cu ministri si a programului de guvernare va avea loc miercuri.

- Candidatii propusi de premierul desemnat Dacian Ciolos pentru functiile de ministri vor fi audiati marti in comisiile de specialitate. Primii programati sunt candidatii de la Cultura si Sport, de la ora 10.00, iar seria va fi incheiata de Ioana Mihaila, propusa la Sanatate, timpul alocat audierii acesteia…

- Ministrii propusi de catre premierul desemnat, Dacian Ciolos, vor fi audiati astazi in comisiile parlamentare de specialitate, iar miercuri este programata sedinta plenului reunit pentru dezbaterea si votul asupra echipei si programului de guvernare. Decizia a fost luata in aseara de conducerea parlamentului.…