Stiri pe aceeasi tema

- www.b1.ro Toți miniștrii Cabinetului Cițu au primit aviz favorabil in comisiile parlamentare de specialitate. Ședința de plen pentru investirea noului Cabinet a inceput. Dupa investire, miniștrii vor depune juramantul la Palatul Cotroceni. In cadrul audierilor, intrebat in legatura cu eventuala carantinare…

- Ministrii propusi in viitorul Guvern, condus de premierul desemnat Florin Citu, au primit, miercuri, avize favorabile in comisiile parlamentare de specialitate, scrie agerpres.ro. Au fost avizati favorabil: Nicolae Ciuca Ministerul Apararii Raluca Turcan Ministerul Muncii Sorin Cimpeanu Ministerul Educatiei…

- Toți cei 18 miniștrii ai coaliției PNL, USR-PLUS, UDMR, propuși in guvernul Cițu au fost avizați pozitiv in comisiile parlamentare de specialitate. Urmeaza votul de investitura pentru guvern, de la ora 15:00, apoi, daca noul cabinet primește increderea legislativului, depunerea juramantului la Cotroceni.…

- Toți miniștrii propuși in guvernul Cițu au fost avizați pozitiv in comisiile parlamentare de specialitate, ultimul, Alexandru Nazare, propus la Finanțe, primind 20 voturi „pentru” și 12 „impotriva”. Miniștrii propuși in guvernul Cițu au fost audiați și avizați pozitiv in trei ore și jumatate.…

- Virgil Popescu, actualul ministru al Economiei, a fost avizat pozitiv pentru ministerul Energiei. Acesta a refuzat sa spuna ce studii are, pe motiv ca nu raspunde la intrebari personale. Vicepremieri in Guvernul condus de Florin Cițu vor fi Dan Barna (USR-PLUS) și Kelemen Hunor (UDMR).…

- Cabinetul Cițu vrea sa scape de oamenii care nu muncesc. Astfel, miniștrii care vor face parte din noul executiv vor fi evaluați din șase in șase luni. Vicepremieri in Guvernul condus de Florin Cițu vor fi Dan Barna (USR-PLUS) și Kelemen Hunor (UDMR). Miniștri PNL: Ministerul de Finanțe – Alexandru...…

- PNL este ''singura'' forta politica care are capacitatea sa invinga PSD, a declarat, joi, presedintele liberalilor, premierul Ludovic Orban, care a sustinut ca, de un an, majoritatea PSD din Parlament "a sabotat, intarziat, modificat, denaturat" aproape tot ceea ce doreste Executivul…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de joi, Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025, care presupune intretinere, reparatii, modernizare in ceea ce priveste circulatia pe calea ferata."Prezentul proiect de hotarare stabileste directiile de actiune strategica necesare…