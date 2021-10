Miniștrii propuși în Guvernul Cioloș vin în Parlament: au loc audierile în comisii La o zi dupa ce premierul desemnat a depus in Parlament lista de miniștri și forma finala a programului de guvernare, candidații propuși pentru a prelua conducerea ministerelor vor ajunge, rand pe rand, in comisiile de specialitate din cadrul Legislativului, pentru a fi audiați. Procedurile privind audierea candidaților propuși pentru a face parte din Guvernul […] The post Miniștrii propuși in Guvernul Cioloș vin in Parlament: au loc audierile in comisii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

