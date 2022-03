Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a anuntat vineri ca au fost elaborate ghidurile necesare lansarii, in aprilie, a proiectelor PNRR, in valoare de 5,55 miliarde de euro. El a precizat ca Ministerul Dezvoltarii a elaborat si finalizat ghidurile solicitantului…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu prevede nicio dispozitie care sa oblige autoritatile romane sa impuna interzicerea incalzirii pe baza de lemne pana in 2023, se precizeaza intr-un comunicat al Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti. „Nu exista nicio dispozitie specifica in…

- Cseke Attila a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca Ministerul Dezvoltarii va lansa, in luna aprilie, apelurile de proiecte finantate prin Programul National de Redresare si Rezilienta. “5.522 de familii tinere se vor putea muta in locuinte noi, cu consum de energie aproape zero (nZEB) dupa…

- Comisia Europeana a virat 1,942 miliarde de euro in contul Ministerului Finantelor (MF) deschis la BNR, suma reprezentand prefinantarea de 13% din imprumutul de aproximativ 14,94 miliarde de euro contractat de Romania in cadrul Mecanismului de Redresare si Rezilienta, a anuntat joi MF, conform Agerpres.…

- De altfel, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a anuntat miercuri ca fonduri in valoare de 1,9 miliarde de euro vor intra, joi, in contul statului roman, acestea reprezentand prefinantarea din imprumutul acordat Romaniei, prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), dupa…

- In luna decembrie, Comisia Europeana a demarat prima misiune oficiala pentru monitorizarea jaloanelor si tintelor asumate de Romania in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in cadrul caruia MIPE, impreuna cu coordonatorii de reforme si investitii, a prezentat stadiul indeplinirii obiectivelor,…

- La inceputul anului 2022, in contul statului roman vor intra inca 1,9 miliarde de euro ce reprezinta prefinantarea din imprumutul acordat Romaniei, prin Planul National de Redresare si Rezilienta.

- „Sa ne gandim astazi, cu tot respectul cuvenit, la toți cei care au pus umarul, cu mult curaj și asumare, mulți dintre ei cu prețul vieții, la inlaturarea dictaturii totalitare in Romania.Locul lor in istorie este printre eroi. Datorita lor traim astazi intr-o societate democratica la care romanii au…