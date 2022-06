Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai a declarat, joi, ca ministrii Muncii din Uniunea Europeana s-au pus de acord asupra propunerii de Directiva privind instituirea salariului minim european. ”Este clar ca avem nevoie de un astfel de instrument. Oamenii sunt intotdeauna pe primul loc”, a precizat ministrul…

- Parlamentul European si statele membre ale Uniunii Europene au convenit luni sa prelungeasca cu un an, pana la 30 iunie 2023, regulamentul privind certificatul digital COVID-19 al UE pentru calatoriile in interiorul Uniunii, chiar daca numeroase state membre UE au incetat sa ceara certificatul santar…

- Comisia Europeana iși exprima satisfacția cu privire la acordul politic convenit intre Parlamentul European și statele membre ale UE cu privire la Directiva privind salariile minime adecvate, propusa de Comisie in octombrie 2020. La inceputul mandatului ei, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen,…

- Președinția Consiliului UE și negociatori ai Parlamentului European au ajuns marți noapte la un acord politic pentru stabilirea unui cadru european al salariului minim prin care sa fie asigurate salarii minime statutare adecvate.

- Parlamentul European și președinția franceza a UE au incheiat, la Strasbourg, un acord politic privind Directiva referitoare la salariul minim adecvat. Din momentul adoptarii de catre Parlamentul European, ar putea fi pusa in practica in cel mult doi ani. Salariile nu vor fi insa comune in toate țarile…

- Ministrul Muncii, Marius Budai a transmis, marti, printr-o postare pe Facebook, ca saluta acordul institutiilor europene in ceea ce priveste Directiva privind salariul minim la nivelul Uniunii Europene. El precizeaza ca Romania sustine aceasta directiva pentru ca si cetatenii romani sunt cetateni…

- Pe 9 mai se incheie un an intreg de dezbateri intre cetatenii Europei legate de viitorul Uniunii din care si noi facem parte. Este, poate, cel mai important eveniment al ultimelor decenii ai Uniunii Europene deoarece vor fi propuse schimbari fundamentale ale modului in care UE functioneaza. Liderii…