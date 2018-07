Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Agricultura al Statelor Unite trage un puternic semnal de alarma in privinta productiei de alimente la nivel mondial, aratand ca aceasta va scadea dramatic din cauza schimbarilor climatice.

- Timp de cinci ani, un fermier din Kenya a surprins, folosindu-se de o camera video, viața familiei sale, a satului sau și a daunelor produse de schimbarile climatice, iar totul se regasește in documentarul „Thank you for the rain!”, care va fi proiectat luni la Timișoara.

- Papa Francisc a pledat, sambata, in fața liderilor din industria petrolului pentru trecerea la energii ”curate” și a avertizat ca schimburile climatice risca sa distruga omenirea. ”Civilizatia are nevoie de energie, dar folosirea energiei nu trebuie sa distruga civilizatia”, a declarat suveranul pontif…

- Noul administrator al Agentiei Spatiale Americane NASA, un fost congresman nominalizat de Donald Trump, a recunoscut miercuri ca s-a razgandit cu privire la impactul emisiilor de gaze cu efect de sera asupra incalzirii globale, informeaza AFP. ''Raportul national asupra climei…

- Ministrii de externe din G7 (grupul celor sapte tari puternic industrializate), reuniti la Toronto, au condamnat luni Rusia pentru comportamentul contrar legislatiei internationale si au cerut Moscovei sa contribuie la solutionarea conflictului din Siria, transmite Reuters. Sefii diplomatiilor…

- Climatologii spun ca vom avea o vara cu vreme schimbatoare, cu temperaturi ridicate in timpul zilei, furtuni intense si chiar inundatii - seara. PROGNOZA METEO: "Furtunile din aceasta vara vor fi mai intense, precipitatiile deja sunt mai intense. Valurile de caldura vor fi si ele mai intense si mai…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a precizat pentru Antena 3 ca va cere joi membrilor Cabinetului sa verifice daca mai exista protocoale cu Serviciul Roman de Informatii, iar in cazul in care vor fi identificate astfel de situatii, protocoalele sa fie desecretizate. "Din prima clipa pozitia…

- Simpaticii reni din Mongolia ar putea sa dispara in viitorul apropiat. Perioadele de seceta sunt din ce in ce mai dese și principala sursa de hrana a rumegatoarelor din taigaua mongola, lichenul, nu mai crește. In ultimii ani, temperaturile inregistrate sunt din ce in ce mai mari.