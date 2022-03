Miniștrii la raport. Măsurile pe care le propun pentru criza energetică și inflație, discutate marți Miniștrii cabinetului Ciuca, prezenți luni la coaliția de guvernare la discuțiile politice privind masurile pe care Executivul trebuie sa le ia in perioada imediat urmatoare, vor veni cu masuri in cursul zilei de marți. Aceste masuri trebuie sa cuprinda propunerile fiecarei instituții pentru reducerea impactului crizei energetice și a inflației. Liderii coaliție de guvernare s-au […] The post Miniștrii la raport. Masurile pe care le propun pentru criza energetica și inflație, discutate marți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

