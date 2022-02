Intalnirea va avea loc la Bruxelles, se arata intr-un comunicat al Ministerului francez pentru Mediu si Tranzitie Industriala. In aceasta saptamana, pretul petrolului Brent a crescut cu aproximativ 3,5%, in timp ce pretul petrolului WTI a urcat in jur de 2,2%. Joi, invadarea Ucrainei de catre Rusia a facut ca preturile petrolului sa urce la peste 100 de dolari pe baril pentru prima data din 2014, iar cotatia petrolului Brent a atins 105 de dolari, inainte de a reduce castigurile pana la incheierea tranzactiilor.