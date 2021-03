Stiri pe aceeasi tema

- Elevii aflati in anii terminali vor merge la scoala si in localitatile care se afla in scenariul rosu, dar in care rata de infectare este mai mica de 6 la mia de locuitori. Prezenta lor fizica va fi insa pana la jumatate din numarul total de elevi dintr-o clasa. Ordinul comun al Ministrului Educației…

- Astazi, in cadrul Comitetului Județean de Situații de Urgența Timiș s-a decis ca, incepand cu data de 8 martie ora 00:00, municipiul Timișoara și comunele Moșnița Noua, Ghiroda, Giroc și Dumbravița intra in carantina pentru o perioada de 14 zile, Astfel, se vor aplica o serie de masuri obligatorii…

- Cu 50 de cazuri noi de infectare cu Covid-19, incidența județeana a crescut la 1,32 la mie. Situația ramane constanta Post-ul Incidența Covid-19, in Dambovița, revine pe trend crescator. Ce se intampla in localitațile carantinate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Incepand de maine, Brașovul revine la restricțiile de dinainte de 3 februarie. Astfel, vor ramane deschise creșele și gradinițele, iar la școala vor merge doar elevii din ciclul primar (clasele 0 – IV), la celelalte clase școala urmand a se desfașura integral on-line. Comitetul Județean pentru Situații…

- Masura va fi aplicata pentru urmatoarele 14 zile. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Brașov a adoptat astazi Hotararea nr. 36/2021, care prevede urmatoarele: „Avand in vedere Ordinul comun al Ministrului Educației și Ministrului Sanatații nr. 3235/93/04.02.2021 privind aprobarea masurilor…

- Ministrul Educatiei, Sorin Campeanu, a afirmat, marti seara, ca scenariul verde care prevede participarea fizica la ore a tuturor elevilor se va aplica in localitatile unde rata de infectare este pana la 1 la mie. Ministrul Sorin Campeanu a precizat ca scolile se vor redeschide, in 8 februarie,…