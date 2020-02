Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ion Chicu sustine ca intarzierile salariale, care au loc in mai multe institutii de stat sunt cauzate de indiferența unor contabili. Premierul nu exclude ca din aceasta cauza, mai multi functionari dar si ministri ar putea pierde fotoliul.

- Premierul Ion Chicu i-a cerut ministrului de Interne sa elaboreze un plan de reformare a poliției și de perfecționare a sectoriștilor. Solicitarea a fost enunțata la ședința de astazi a Cabinetului de miniștri.

- Premierul Ion Chicu se intruneste in prima sedinta de Guvern cu membrii Cabinetului de ministri. Sedinta Executivului va incepe la ora 08:00 si poate fi urmarita LIVE pe Publika.MD.PUBLIKA.

- Președintele Klaus Iohannis are în aceasta perioada o serie de întâlniri cu miniștrii și premierul Ludovic Orban, discuțiile vizând agenda guvernamentala pentru fiecare domeniu în parte, susțin surse guvernamentale. Formatul discuțiilor este președinte-premier-ministru.…

