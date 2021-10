Stiri pe aceeasi tema

- Preturile energiei au crescut puternic in Europa, de peste trei ori in Spania si alte tari, productia scazuta de energie regenerabila si preturile mai mari ale carbonului in UE. Comisarul pentru energie Kadri Simson a spus ca Bruxelles-ul va crea recomandari pentru a ajuta tarile sa ia masuri fata de…

- Inflatia din zona euro a accelerat in august la cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani, fiind probabil ca aceasta tendinta sa continue, punand sub semnul intrebarii opinia pozitiva a Bancii Centrale Europene (BCE) fata de cresterea preturilor, pe care o considera temporara, transmite Reuters.…

Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat luna aceasta la cel mai ridicat nivel din ultimii zece ani, iar analistii se asteapta ca tendinta sa continue, un motiv de ingrijorare pentru BCE si pentru investitori, transmite Reuters. Potrivit unei estimari preliminare publicate marti de Oficiul European…

- Cel mai grav înghet produs în ultimele decenii în Brazilia si costurile mari de transport determinate de pandemia de Covid-19 vor urca preturile cafelei la niveluri record multianuale, în urmatoarele saptamâni, transmite Reuters. Cresterea preturilor cafelei va…

- Preturile petrolului au scazut luni cu peste 6%, inregistrand cea mai slaba evolutie din martie, dupa acordul OPEC+ privind cresterea productiei care provoaca temeri legate de un excedent al ofertei, pe fondul cresterii numarului de cazuri de Covid-19 in multe tari, care pune in pericol cererea,…

- In timp ce preturile masinilor si camionetelor utilizate au reprezentat peste o treime din cresterea preturilor raportata marti de Departamentul Muncii, economistii continua sa creada ca inflatia ridicata va fi temporara, in conformitate cu punctul de vedere al presedintelui Rezervei Federale, Jerome…

- Redresarea economiei mondiale este pusa in pericol de raspandirea variantelor de Covid-19 si de accesul redus la vaccinuri al tarilor in dezvoltare, au avertizat sambata ministrii de Finante ai celor mai dezvoltate 20 de state ale lumii (G20), transmite Reuters. Reuniti la Venetia, in prima…