Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii de Finanțe din zona euro au salutat cererea Bulgariei de a adera la Mecanismul European al Ratelor de Schimb (ERM-2) și la uninea bancara pana in iulie 2019, relateaza site-ul EUObserver.eu, informeaza Mediafax.Cu toate acestea, minștrii de Finanțe ale statelor care se afla afla…

- „Presedintele Trump a fixat o noua tinta - 4%. El a plecat dupa acest anunt”, a afirmat presedintele Bulgariei, Rumen Radev. „NATO nu este un loc in care se poate cumpara securitatea. Dar, pe de alta parte, presedintele Trump are dreptate, fiecare tara ar trebui sa isi dezvolte capacitatile iar faptul…

- Bulgaria si-a propus sa adere la uniunea bancara europeana in aceeasi zi in care va intra in anticamera zonei euro, ERM-2, a declarat vineri premierul Boiko Borisov, transmite Reuters. Mecanismul ERM-2...

- Bulgaria va depune cererea de aderare la zona euro cel mai probabil in data de 14 iulie, a declarat joi premierul Boiko Borisov, transmite Reuters preluat de agerpres. Bulgaria vrea sa depuna cererea de aderare la zona euro in momentul in care detine presedintia rotativa a Uniunii Europene si…

- Summit UE-Balcanii de vest in capitala Bulgariei, Sofia. Statele comunitare vor sa confirme astfel sprijinul pentru parcursul european al tarilor din Balcanii de vest. Pe agenda reuniunii se afla si politica de imigratie, lupta impotriva coruptiei si a crimei organizate.

- ♦ In ultimele luni, scena politica bulgara a dat dovada de o unitate rara in sprijinirea ideii ca Bulgaria, cea mai saraca tara din Uniunea Europeana, dar una dintre cele mai disciplinate fiscal, sa faca pasul indraznet de a adopta euro. Insa cine mai vrea, in afara de politicienii bulgari, ca…

- Este clar ca, in UE, libertatile fundamentale sunt atacate. Totusi, pentru fortele progresiste, cazul Bulgariei prezinta niste caracteristici singulare. In privinta libertatii presei, organizatia Reporteri fara Frontiere plaseaza Bulgaria pe ultimul loc. In privinta protectiei mediului, guvernele bulgare…

- 19 aprilie, Chișinau – Republica Moldova este interesata în preluarea experienței Bulgariei în educarea și formarea cadrelor diplomatice naționale, inclusiv în baza Institutului Diplomatic din Sofia, care din momentul formarii este principala școala de cadre pentru Ministerul…