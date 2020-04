Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de Finante din zona euro nu au reusit sa ajunga la un acord referitor la noi masuri de stimulare economica pentru atenuarea impactului economic provocat de pandemia de coronavirus, dupa 16 ore de discutii, iar presedintele Eurogrup, Mario Centeno, a spus ca negocierile vor fi reluate joi,…

- Statele UE au eșuat sa ajunga la un acord in privința pachetului fiscal de salvare, in contextul crizei COVID-19. Prapastia dintre nordul și sudul continentului, tot mai adanca Miniștrii de Finanțe din UE au discutat, marți pana tarziu in noapte, un pachet de masuri fiscale care sa combata efectele…

- Miniștrii de finanțe din zona euro discuta marți masuri in valoare de peste 500 de miliarde de euro pentru combaterea caderii economice generata de pandemia de coronavirus, dar au admis ca vor avea nevoie de mai multe runde de discuții, anunța Reuters, potrivit Mediafax.Italia și Spania, cele…

- Mastile singure nu sunt „solutia miracol” impotriva pandemiei de COVID-19, iar utilizarea lor la scara larga in randul populatiei este justificata numai atunci cand exista un acces limitat la apa pentru spalarea mainilor sau cand distantarea fizica este dificila.„Nu exista un raspuns binar sau o solutie…

- ​Ministrii de Finante din UE sunt așteptați sa depaseasca marti divergentele si sa cada de acord cu privire la primele masuri economice comune în fata pandemiei de coronavirus, chiar daca acestea nu vor fi atât de ambitioase pe cât sperau autoritatile de la Paris, Roma si Madrid, transmite…

- Germania este țara care, deși are peste 47.000 de cazuri confirmate de coronavirus, are cele mai puține decese – doar 281 pana in prezent. Germania a crescut recent numarul testelor efectuate la 500.000 pe saptamana – iar experții au subliniat deja cat de importanta este testarea masiva a pacienților…

- Marți a fost ziua in care s-a inregistrat un numar record de persoane care s-au imbolnavit de coronavirus Marți, 17 martie, a fost ziua cu cele mai multe cazuri confirmate de coronavirus din acest an. Este vorba despre un bilanț la nivel mondial, facut de Organizația Mondiala a Sanatații.…

- Cehia a intrat in carantina, azi noapte, pentru a-i proteja pe cetațenii vulnerabili la noul coronavirus, a anunțat premierul Andrej Babis. Cetațenii vor putea ieși din casa doar pentru activitați importante, precum mersul la serviciu sau cumparaturi de alimente și medicamente. Sunt permise, de asemenea,…