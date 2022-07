Stiri pe aceeasi tema

- La doua luni dupa ce Comisia Europeana a propus o asistenta macrofinanciara urgenta de pana la 9 miliarde de euro pentru a mentine solvabilitatea statului ucrainean, ministrii de finante ai UE au dat marti unda verde pentru un ajutor financiar de 1 miliard de euro, sustinut de bugetul UE, transmite…

- Moneda euro a ajuns marti, 12 iulie, la paritate cu dolarul american, pentru prima data in ultimii 20 de ani, afectata de riscul intreruperii livrarilor de gaze rusesti pentru economia europeana, transmite AFP.In jurul orei 11:50 GMT, un euro se tranzactiona pentru un dolar, un nivel fara…

- Comisia Europeana a adoptat vineri, 1 iulie, o decizie care permite statelor membre sa renunte temporar la taxele vamale si la TVA pentru importul din tari terte de alimente, paturi, corturi, generatoare electrice si alte echipamente care contribuie la salvarea de vieti destinate ucrainenilor afectati…

- Compania din Turcia care produce dronele Bayraktar doneaza trei aparate de zbor Ucrainei.Firma turca a transmis ca va dona trei vehicule aeriene fara pilot (UAV) Ucrainei, dupa o campanie in care s-au strans suficiente fonduri pentru a cumpara "mai multe" drone din modelul Bayraktar TB2, potrivit…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca permiterea președintelui rus Vladimir Putin sa reușeasca in invadarea Ucrainei ar avea consecințe „absolut catastrofale” pentru lume.La cateva ore dupa ce rachete rusești au lovit Kievul, Johnson a lansat, intr-un interviu pentru CNN, un indemn…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca țara noastra nu ar avea probleme intr-o eventuala criza alimentara, precizand ca producția agricola din Romania este meteo-dependenta, insa a precizat ca este nevoie de investiții in sisteme de irigații.Nicolae Ciuca a declarat la Radio Romania Actualitati…

- O ucraineanca de 36 de ani, Oksana Kononenko, a fugit cu mama sa din Kiev in Elveția. Acolo, in urma unei scurte apariții TV a primit o oferta de munca la o banca.Ajunsa in Zurich cu mama sa, Oksana Kononenko s-a inregistrat la mijlocul lunii martie la Centrul Federal de Azil din Zurich-West.…

- Regatul Unit a anuntat luni eliminarea tuturor taxelor vamale pentru produsele ucrainene si interzicerea exportului anumitor tehnologii sensibile catre Rusia pentru a ajuta Kievul sa faca fata invaziei ruse, informeaza marti AFP."Taxele vamale pentru toate marfurile importate din Ucraina vor…