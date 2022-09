Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de Finante din G7 (principalele tari industrializate din lume) intentioneaza sa implementeze o plafonare a preturilor produselor petroliere si a titeiului provenit din Rusia, transmite Reuters.

- Ministrii de Finante din G7 (principalele tari industrializate din lume) intentioneaza sa implementeze o plafonare a preturilor produselor petroliere si a titeiului provenit din Rusia, au confirmat oficialii vineri, intr-o declaratie comuna, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Ministrii de finante din țarile G7 (principalele tari industrializate din lume) intentioneaza sa implementeze o plafonare a preturilor produselor petroliere si a titeiului provenite din Rusia, au confirmat vineri oficialii, intr-o declaratie comuna.

- Miniștrii de finanțe din țarile G7 au publicat vineri o declarație comuna in care au anunțat ca au convenit sa puna in aplicare un plafon de preț pentru petrolul și produsele petroliere rusești, cu scopul de a „reduce veniturile rusești și capacitatea Rusiei de a-și finanța razboiul de agresiune”, relateaza…

- Rusia va inceta sa mai furnizeze petrol și produse petroliere țarilor care impun un plafon la prețurile petrolului rusesc, a declarat vicepremierul Alexander Novak. Acum, la propunerea SUA, se discuta in lume despre introducerea unei astfel de limite pentru a impiedica creșterea prețului petrolului…

- Guvernul de la Paris se pregateste de o intrerupere totala a livrarilor de gaze rusesti, pe care o vede ca fiind cel mai probabil scenariu in planificarea sa, a afirmat duminica ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, transmite Reuters. In conditiile in care aproximativ 17% din aprovizionarea…

- Ministrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene discuta luni, la Luxemburg, despre modalitati de a scoate din Ucraina milioane de tone de cereale blocate din cauza blocadei impuse de Rusia porturilor la Marea Neagra, informeaza Reuters preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Economia rusa se va contracta cu 15% anul acesta si cu 3% in 2023, deoarece efectele sanctiunilor occidentale, ale exodului companiilor, „migratiei creierelor” rusesti si colapsului exporturilor vor sterge 15 ani de castiguri economice, se arata intr-un raport publicat de Institutul International pentru…