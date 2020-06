Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto il catalogheaza pe Klaus Iohannis ca pe un politician „anti-maghiar” care implica Ungaria și Guvernul de la Budapesta in campania electorala romaneasca.

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba va efectua prima sa vizita in strainatate in Ungaria, iar pentru aceasta va trebui sa parcurga peste 1.000 de km cu masina de la Kiev la Budapesta, a anuntat miercuri serviciul sau de presa, citat de DPA si media ucrainene.Kuleba, in functie de…

- Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, a discutat, marti, la Bucuresti, cu omologul sau maghiar, Peter Szijjarto, despre viitorul relatiei dintre Romania si Ungaria, in contextul tensiunilor din ultima perioada. ”Romania e profund interesata sa iesim din logica provocarilor si propunem o relatie…

- Ministrul german de externe Heiko Maas s-a deplasat sambata la frontiera cu Luxemburg, care va fi redeschisa dupa zece saptamani in care a fost inchisa din cauza pandemiei de COVID-19, transmite dpa. Maas urmeaza sa se intalneasca cu omologul sau luxemburghez, Jean Asselborn. …

- Intr-o inregistrare video postata pe pagina sa socializare, ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, ii cere presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis sa acorde mai mult respect maghiarilor. Demnitarul ungar spune ca seful statului roman a facut o declaratie care ar putea incita la ura si a adaugat…

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a facut marti o vizita la Chisinau, pentru a insoti un transport de 100.000 de masti chirurgicale si 5000 de perechi de manusi medicale donate de tara sa Republicii Moldova, relateaza MTI. Sosirea ajutorului ungar pentru Republica Moldova a fost…

- Ministrul ungar de Externe lanseaza un atac fara precendent la adresa ambasadorului roman, despre care spune ca "probabil de aici nu se poate cobora mai jos" si ca "este socanta isteria mincinoasa evidenta a ambasadorului roman". Timea Szabo a adresat in Parlament mai multe intrebari la adresa guvernului…

- Ministrii de externe ucrainean si rus vor avea saptamana viitoare, in sistem de videoconferinta, discutii mediate de Germania si Franta in scopul revitalizarii eforturilor de solutionare a conflictului din estul Ucrainei, a anuntat miercuri seful diplomatiei germane Heiko Maas, transmite dpa potrivit…