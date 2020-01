Ministrul de externe german Heiko Maas considera ca acordul nuclear incheiat in 2015 cu Iran este in continuare relevant si ca sefii diplomatiilor din Uniunea Europeana isi vor reafirma angajamentul fata de aceasta intelegere, in pofida anuntului Teheranului privind abandonarea ultimei restrictii pe care o mai respecta, si anume limitarea numarului de centrifuge, transmite Reuters. 'Noi credem ca acest acord are in continuare sens pentru ca obliga Iranul sa nu dezvolte niciun fel de arme nucleare. Prin urmare, vrem ca acest acord sa aiba un viitor, dar are un viitor doar daca exista adeziune…