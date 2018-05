Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german, Angela Merkel, a anuntat marti la Berlin ca intentioneaza sa aiba o intalnire in curand cu presedintele rus, Vladimir Putin, in contextul unui conflict crescand intre tari occidentale si Rusia, relateaza agentia DPA. ''Cred ca ne vom intalni intr-un viitor previzibil'',…

- Jean-Yves Le Drian, ministrul francez de Externe, a indemnat Rusia sa se alature eforturilor pentru solutionarea politica a conflictului din Siria, dupa ce SUA, Franta si Marea Britanie au lansat atacuri impotriva regimului de la Damasc ca urmare a atacului chimic din Duma, potrivit

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat joi ca sunt efectuate pregatiri pentru vizita presedintelui Emmanuel Macron in Rusia in cursul lunii mai, in ciuda conflictului diplomatic privind otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, relateaza agentiile Reuters si Tass.

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian a acuzat vineri Rusia ca ar fi implicata direct in conflictul armat din estul Ucrainei, calificand-o drept "tara agresoare" si cerandu-i sa asigure o incetare a focului in zona de conflict, relateaza AFP. Aflat in vizita la Kiev, Le Drian…

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, luni, ca Rusia va ramane un partener dificil pentru Europa, in contextul in care Vladimir Putin a reusit sa castige un nou mandat de presedinte al Rusiei, informeaza The New York Times. Ministrul german de Externe a precizat ca…

- "Despre ce vorbiti? Ati innebunit? Cum sa renunt la Crimeea? Astfel de circumstante nu exista si nu vor exista niciodata", a raspuns Putin la intrebarea unui jurnalist despre situatia regiunii ucrainene Crimeea. In documentarul intitulat "Putin", jurnalistul Andrei Kondraciov i-a adresat lui Vladimir…