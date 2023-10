Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe din Uniunea Europeana se intalnesc, astazi, la Bruxelles pentru a discuta despre criza din Orientul Mijlociu si continuarea ajutorului pentru Ucraina in razboiul cu Rusia, scrie digi24.ro .

- Ministerul de Externe al Austriei a comunicat despre convocarea ambasadorului rus la Viena, Dmitri Liubinski. Dupa cum se arata in comunicat MAE postat pe Twitter, ambasadorul rus a fost chemat in legatura cu situația din regiunea Harkov unde, potrivit afirmației parții ucrainene, forțele rusești ar…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat vineri, 6 octombrie, ca asteapta raspunsuri la „intrebari foarte dificile” inainte ca Uniunea Europeana sa poata incepe negocieri de aderare cu Ucraina, o decizie pe care Kievul ar vrea sa o aiba pana la sfarsitul acestui an, relateaza News.ro. Tarile UE…

- Victoria Ucrainei in fata Rusiei ”depinde” de cooperarea intre Kiev si Uniunea Europeana, a declarat presedintele Volodimir Zelenski in fata ministrilor de externe ai tarilor UE, reuniti la Kiev. ”Sunt sigur ca Ucraina si intreaga lume libera sunt capabile sa invinga in aceasta confruntare. Dar victoria…

- Romania acuza Rusia de crime de razboi: 'Atacurile Rusiei sunt crime de razboi!'Situatia de securitate din Ucraina si de la granitele Ucrainei este "grava", a afirmat, luni, ministrul de Externe, Luminita Odobescu, care participa la Kiev la reuniunea informala a sefilor diplomatiilor din Uniunea Europeana."Romania,…

- Chiar daca UE și-a propus sa reduca dependența de resursele de energie din Rusia, blocul comunitar continua sa importe gaz lichefiat de la Moscova, in cantitați mai mari decat cele achiziționate inainte de razboiul din Ucraina, arata datele publicate de organizația Global Witness. Astfel, Uniunea Europeana…

- Retragerea Rusiei din acordul cu cereale și atacurile asupra infrastructurii portuare au starnit ingrijorari cu privire la securitatea alimentara in Africa, unde aproximativ jumatate dintre țari importa mai mult de o treime din graul lor din Ucraina și Rusia și o presiune crescuta asupra „zonelor…

