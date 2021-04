Republica Ceha a anuntat duminica faptul ca i-a informat pe aliatii sai din NATO si Uniunea Europeana despre presupusa implicare a Rusiei intr-o explozie din 2014 la un depozit de arme de pe teritoriul sau, iar chestiunea va fi discutata la o reuniune de luni a ministrilor de externe din UE, relateaza Reuters, citata de […] The post Miniștrii de externe din UE vor discuta luni cazul implicarii Rusiei intr-un act de sabotaj din Cehia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .