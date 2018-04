Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va studia opțiunile cu aliații ei daca președinte Bashar al-Assad folosește din nou arme chimice asupra propriului popor in Siria, dar in acest moment nu este planificat nimic, a spus, duminica, ministrul de Externe Boris Johnson, relateaza Reuters. Pe de alta parte, Ministrul francez…

- Mai multi oficiali ai Uniunii Europene si ai statelor membre au anuntat ca sustin atacul lansat sambata dimineata de SUA, Marea Britanie si Franta impotriva Siriei, cu scopul de a sanctiona regimul lui Bashar al-Assad pentru folosirea de arme chimice impotriva propriului popor. Oficialii sustin ca masacrele…

- Uniunea Europeana sprijina toate eforturile care au ca obiectiv prevenirea utilizarii armelor chimice, a precizat, sambata, Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, Federica Mogherini, relateaza site-ul postului BBC News.

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a transmis o declaratie in care isi afirma sustnerea fata de atacurile lansate de SUA, Marea Britanie si Franta in Siria, titreaza News.ro. “Sustin actiunile initate de SUA, Marea Britanie si Franta impotriva obiectivelor regimului sirian legate de armele…

- Regimul sirian a denuntat sambata ''agresiunea barbara si brutala'' a occidentalilor, dupa atacuri desfasurate in cursul noptii de SUA, Franta si Marea Britanie asupra unor baze militare, a relatat agentia oficiala siriana de presa SANA, preluata de AFP si dpa. Siria "condamna…

- Reactii internationale dupa ce SUA, Franta si Marea Britanie au bombardat Siria. Iranul condamna atacul americanilor si al aliatilor si spune ca acestia vor fi responsabili de consecintele regionale din perioada urmatoare. Iran: “SUA si aliatii vor fi responabili de consecintele regionale” Ministerul…

- Franta va anunta "in urmatoarele zile" raspunsul sau la presupusul atac chimic in Siria si, daca va decide lovituri, acestea vor viza "capacitatile chimice" ale regimului si in niciun caz "aliatii" acestuia rus si iranian, a declarat marti presedintele francez, Emmanuel Macron, citat de AFP. "In acest…

- Ministrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene si-au exprimat joi ingrijorarea fata de ultimele evolutii din criza siriana si au transmis dorinta UE de a se implica intr-o noua runda de tratative de pace sub egida ONU, transmite AFP. ''Vom discuta despre sprijinul umanitar, dar…