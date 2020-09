Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe din Uniunea Europeana nu au reusit luni sa depaseasca blocajul diplomatic si sa adopte sanctiuni impotriva Belarusului, in ciuda apelului șefei opozitiei de la Minsk, Svetlana Tihanovskaia, transmite Reuters.Presedintele belarus, Aleksandr Lukasenko, nu a cedat nici dupa…

- Ministrii de Externe din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au ajuns vineri la un acord politic cu privire la instituirea de sanctiuni impotriva a circa 20 de oficiali apropiati presedintelui bielorus Aleksandr Lukasenko, a anuntat seful diplomatiei europene Josep Borrell, potrivit agentiilor…

- Ucraina a calificat alegerile din Belarus ca nefiind libere sau corecte, conform ministrului ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba. Ucraina s-a alaturat Uniunii Europene in condamnarea alegerilor desfașurate in Belarus, in care Aleksandr Lukașenko a fost declarat invingator. potrivit Reuters. „Am pus…

- Politia anti-revolta din Belarus a retinut aproximativ 20 de jurnalisti care se pregateau sa relateze joi de la un protest in centrul capitalei Minsk si le-a confiscat telefoanele si actele de identitate, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.Ulterior, Ministerul de Interne a anuntat ca jurnalistii…

- Mai multi ministri de externe ai UE au insistat joi pentru pentru masuri mai dure decat cele avute in vedere in prezent de catre Uniunea Europeana impotriva presedintelui belarus, Aleksandr Lukasenko, relateaza dpa. Politia din Belarus a recurs la o reprimare violenta a protestelor, in cea mai mare…

- Uniunea Europeana a denuntat, marti, faptul ca scrutinul prezidential din Belarus nu a fost ”nici liber si nici echitabil” si a amenintat cu sanctiuni impotriva responsabilor violentelor. De asemenea, cei 27 solicita autoritaților din Belarus sa elibereze imediat și necondiționat pe toți cei arestați.…

- Germania, care detine în prezent Presedintia Consiliului UE, a propus luni Uniunii Europene sa analizeze posibilitatea de a impune noi sanctiuni asupra Belarusului, dupa scrutinul prezidential si actiunile de reprimare, informeaza agentia de presa Reuters, potrivit Mediafax.Uniunea Europeana…