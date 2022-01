Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe german Annalena Baerbock se va duce saptamana viitoare la Moscova pentru discutii asupra crizei legate de Ucraina, a anuntat ea pe marginea unei intalniri cu omologii sai din UE vineri la Brest (vestul Frantei), informeaza Reuters. In acelasi timp, ea a exclus posibilitate gasirii…

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externa, Josep Borrell, a prezentat, miercuri, estimarile sale privind intențiile reale ale Moscovei in actuala criza dintre Rusia și Occident, relateaza EFE.

- Ministrul francez de externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a declarat vineri ca Rusia incearca sa ocoleasca Uniunea Europeana in privinta Ucrainei si sa poarte discutii direct cu Statele Unite, relateaza Reuters.

- Ministrii de externe din tarile Aliantei Nord-Atlantice se intrunesc vineri, in format de videoconferinta, pentru a adopta o pozitie comuna in perspectiva reuniunii Consiliului NATO-Rusia din 12 ianuarie consacrate reducerii tensiunilor legate de Ucraina, transmite DPA, potrivit Agerpres. Agenda…

- Rusia nu are spatiu de retragere in disputa cu Statele Unite pe tema instalarii de armament ofensiv in Ucraina, a afirmat marti presedintele Vladimir Putin, avertizand ca Moscova intentioneaza sa reactioneze prin masuri de tip militar, informeaza agentia Reuters. "Activitatile Statelor Unite…

- Statele Unite s-au declarat vineri pregatite sa discute propunerile Rusiei menite sa limiteze drastic în vecinatatea acesteia influenta americana si a NATO, dar au atentionat înca o data Moscova ca o invazie asupra Ucrainei ar avea consecinte „masive”, scriu AFP, Reuters si Agerpres.„Suntem…

- Rusia va plati un pret mare pentru orice noua agresiune militara impotriva Ucrainei, au avertizat marti NATO si Statele Unite, la o reuniune organizata la Riga pentru a discuta despre posibilele motive ale Moscovei de a desfasura trupe in apropierea granitei cu Ucraina. Presedintele Vladimir Putin…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri ca a primit informații despre o lovitura de stat împotriva sa ce ar urma sa aiba loc saptamâna viitoare, relateaza agenția Reuters.Zelenski a facut anunțul în timpul unei conferințe de presa în cadrul careia a…