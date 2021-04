Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul austriac de externe Alexander Schallenberg se asteapta ca Uniunea Europeana sa adopte noi sanctiuni impotriva Rusiei in legatura cu cazul Aleksei Navalnii, cel mai proeminent adversar al Kremlinului. Un pas probabil ca ar putea fi facut cand ministrii de externe din UE se intalnesc luni, a…

- Ministrii de externe din aproximativ douasprezece tari membre ale Uniunii Europene se vor intalni duminica, la Bruxelles, cu doi colaboratori ai opozantului rus Aleksei Navalnii, a anuntat vineri Ministerul lituanian al Afacerilor Externe, relateaza AFP.

- Rusia a anuntat vineri expulzarea unor diplomati din Suedia, Germania si Polonia, acuzandu-i ca au luat parte la protestele ilegale de luna trecuta impotriva incarcerarii opozantului Kremlinului, Aleksei Navalnii, informeaza Reuters. Ministerul de Externe rus a declarat intr-un comunicat ca…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a cerut marti eliberarea imediata a opozantului Aleksei Navalnii, calificand pedeapsa cu inchisoarea in cazul opozantului Kremlinului drept o ''lovitura dura'' data statului de drept in Rusia, relateaza AFP. "Verdictul de astazi impotriva lui Aleksei…

- Miniștrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene analizeaza luni, al Bruxelles, raspunsul pe care blocul comunitar il va da dupa plasarea in detenție a opozantului rus Aleksei Navalnii și arestarea...

- Ministrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene analizeaza luni, la Bruxelles, raspunsul pe care blocul comunitar il va da dupa plasarea in detentie a opozantului rus Aleksei Navalnii si arestarile in masa in timpul amplelor demonstratii desfasurate in weekend in Rusia, transmit dpa si…

