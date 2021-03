Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, se va deplasa la Bruxelles saptamana viitoare pentru a participa la reuniunea ministrilor de externe ai statelor membre NATO si pentru discutii cu oficialitati ale Uniunii Europene, a anuntat vineri Departamentul de Stat, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Sefii diplomatiilor americana si chineza se intalnesc joi in Alaska pentru prima oara fata in fata de la instalarea lui Joe Biden la Casa Alba, o reuniune in cursul careia se asteapta sa fie etalate dezacordurile profunde si adeseori ireconciliabile dintre primele doua puteri mondiale angajate intr-o…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, va efectua saptamana viitoare o vizita la Bruxelles pentru o intalnire cu ministrii de externe ai statelor din NATO si pentru posibile discutii cu inalti oficiali ai UE, au afirmat surse, in contextul in care aliatii transatlantici incearca sa repare relatiile…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu participa luni la reuniunea ministrilor afacerilor externe din statele membre ale Uniunii Europene, care va avea loc la Bruxelles. Agenda propriu-zisa a reuniunii va include discutii privind relatiile Uniunii Europene cu Rusia, situatia din Hong Kong, elaborarea…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le va solicita miercuri ministrilor apararii ai tarilor membre, care se reunesc la Bruxelles, sa suplimenteze contributiile la bugetul Aliantei pentru activitatile de aparare si de descurajare comune.

- Ministrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene analizeaza luni, la Bruxelles, raspunsul pe care blocul comunitar il va da dupa plasarea in detentie a opozantului rus Aleksei Navalnii si arestarile in masa in timpul amplelor demonstratii desfasurate in weekend in Rusia, transmit dpa…