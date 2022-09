Stiri pe aceeasi tema

- Marine Le Pen, finalista ultimelor alegeri prezidențiale din Franța, a cerut marți renunțarea la sancțiunile impotriva Moscovei. Pentru ea, Europa este mult mai victima a acestor sancțiuni decat Rusia. Marine Le Pen a cerut marți renunțarea la sancțiunile impotriva Rusiei, decise in urma razboiului…

- O aparent banala schimbare a unor placuțe de inmatriculare auto a fost suficienta pentru a reaprinde un conflict „inghețat” din Balcani, la granița dintre Kosovo și Serbia: in regiune s-au auzit din nou zgomotele focurilor de arma și ale alarmelor antiaeriene, iar Rusia și-a facut imediat simțita prezența:…

- Arme, bani, sancțiuni: miniștrii de Externe ai țarilor UE, reuniți luni la Bruxelles, au reafirmat voința țarilor lor de a sprijini Ucraina și de a crește presiunea asupra Moscovei, in ciuda amenințarii cu intreruperea totala a livrarilor de gaz din Rusia. Surse informate citate de ”Le Figaro” au relatat…

- Ministrii de Externe ai tarilor Uniunii Europene au discutat despre un nou pachet de sancțiuni la adresa Rusiei. Astfel, Europa urmeaza sa impuna o interdicție pe importurile de aur din Rusia, o masura considerata esențiala pentru a reduce finantarea mașinii de razboi a Kremlinului.

- Ministrii de Externe din Uniunea Europeana (UE) si-au reafirmat luni vointa de a sustine Ucraina - cu armament, bani si sanctiuni -, in vederea unei cresteri a presiunii asupra Moscovei, in pofida unei amenintari cu intreruperea livrarilor de gaze naturale rusesti, relateaza AFP.

- Ottawa a declarat in weekend ca a eliberat o autorizatie pentru a permite returnarea turbinei pentru statia de compresoare Portovaia a Nord Stream 1. ”Gazprom nu are un singur document care sa permita Siemens sa aduca inapoi un motor cu turbina pentru gaze din Canada… pentru (statia)Portovaia. In aceste…

- Marti, 28 iunie, la incheierea summitului G7 din Germania, presedintele Franței, Emmanuel Macron s-a pronuntat impotriva desemnarii Rusiei ca ”stat finantator al terorismului”, asa cum ceruse omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, transmite AFP cu referire la Agerpres.ro . „Nu avem nevoie de nicio…

- Ucraina a cerut duminica mai multe arme si sanctiuni contra Moscovei de la tarile G7, reunite in summit in Bavaria (Germania), in urma unei lovituri aeriene a Rusiei mai devreme in timpul diminetii asupra unui complex rezidential din apropierea centrului Kievului, relateaza France