- Romania joaca la București cu Belarus, marți seara, in preliminariile Campionatului European de Fotbal din anul 2024 (Euro 2024). Meciul Romania – Belarus era planificat de mult timp și ii urmeaza celui pe care Romania l-a disputat cu Andorra. In ultimele zile insa, organizațiile și țarile occidentale…

- Polonia ar putea oferi Ucrainei avioane de lupta MiG-29 in urmatoarele patru pana la șase saptamani, a declarat marți premierul Mateusz Morawiecki, sugerand ca aliații administratiei de la Kiev se apropie de un acord cu privire la urmatorul pas in sprijinul lor militar pentru Ucraina, transmite Reuters,…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a avertizat joi NATO sa nu puna la dispozitia Ucrainei avioane de lupta si sa le asigure intretinerea in Polonia, spunand ca acest lucru ar echivala cu a intra in razboi direct impotriva Rusiei, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Ministerul Apararii de la Chisinau a transmis, vineri, ca „nu exista amenintari directe la adresa securitatii militare a statului”, dupa ce Moscova a acuzat din nou Ucraina ca pregateste o „invazie” in Transnistria si a avertizat ca orice amenintare la adresa soldatilor rusi de acolo va declansa…

- Uniunea Europeana nu a putut semna cel de-al zecelea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei pana la 24 februarie - aniversarea invaziei in Ucraina, transmite Politico. Țarile UE au ajuns la un acord cu privire la intregul pachet, dar Polonia se opune restricțiilor propuse privind importul de cauciuc…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut luni o prima reactie in scandalul privind lucrarile de dragare facute de Ucraina, spunand ca ambasadorul ucrainean la Bucuresti a fost convocat luni la Ministerul de Extene, pentru a fi solicitata aprobarea Ucrainei ca autoritatile romane sa mearga sa faca verificari.…

- Razboi in Ucraina, ziua 353. Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, va efectua o vizita in Polonia, in perioada 20-22 februarie, si va participa la o reuniune in Formatul "Bucuresti Noua" (B9), a anuntat Presedintia de la Washington.

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, susține ca rușii și ucrainenii negociasera un acord de pace, in martie 2022, dar țarile din Occident s-au opus și au indemnat Ucraina sa lupte in continuare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…