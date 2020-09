Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne din Bahrain Rashid bin Abdullah Al Khalifa a declarat luni ca normalizarea relatiilor cu Israelul protejeaza interesele tarii sale si consolideaza parteneriatul strategic cu SUA, pe fondul unei amenintari permanente din partea Iranului, transmite Reuters. "Nu este…

- regele Bahrainului, Hamad bin Isa Al Khalifa, si cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, a anuntat Casa Alba. ”Este un progres istoric pentru promovarea pacii in Orientul Mijlociu”, au anuntat Statele Unite, Bahrainul si Israelul intr-un comunicat comun. ”Deschiderea unui dialog direct si a legaturilor…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo s-a declarat ”optimist” luni, in prima zi a unui nou turneu in Orientul Mijlociu, sa vada”alte tari arabe” urmand exemplul Emiratelor Arabe Unite (EAU) si sa-si normalizeze relatiile cu Israelul, in pofida protestelor palestinienilor, relateaza AFP, potrivit…

- Administratia de la Kiev si Guvernul Germaniei au salutat, luni, respectarea armistitiului intrat in vigoare in urma cu aproape o luna in conflictul separatist din estul Ucrainei, anunța MEDIAFAX.Acordul de incetare a confruntarilor intre grupurile insurgente proruse si serviciile de securitate…

- Ministrul saudit al afacerilor externe, printul Faisal bin Farhan, a exclus miercuri ca tara sa urmeze exemplul Emiratelor Arabe Unite (EUA) si sa normalizeze relatiile diplomatice cu Israelul, in absenta unei paci cu palestinienii, relateaza AFP, potrivit AGERPRES."Trebuie sa existe o pace…

- Liniile telefonice intre Emiratele Arabe Unite si Israel s-au deschis, duminica, aceasta fiind o urmare a acordului de normalizare a relatiilor dintre cele doua natiuni, la care s-a ajuns in aceasta saptamana, relateaza Reuters.Anterior, nu erau posibile convorbirile telefonice intre cele…

- "Astazi incepe o noua era in relatiile dintre Israel si lumea araba", a declarat joi seara premierul israelian, Benjamin Netanyahu, salutind normalizarea relatiilor dintre statul evreu si Emiratele Arabe Unite, relateaza Agerpres, citind AFP. Aceasta normalizare va avea ca efect "aminarea" planurilor…

- Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a reafirmat joi ca tara sa va inceta blocarea reuniunilor Comisiei NATO-Ucraina atunci cand vor fi solutionate problemele legate de educatia pentru minoritatea maghiara din Ucraina, relateaza agentia EFE. ''Am spus-o direct ca atunci cand…