Stiri pe aceeasi tema

- Canberra a anuntat ca Penny Wong se va deplasa la Beijing pentru a marca cea de-a 50-a aniversare a relatiilor diplomatice dintre cele doua tari si pentru a se intalni cu consilierul de stat si ministru chinez de externe, Wang Yi, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a afirmat, marti, ca exista riscul ca armata rusa sa aiba capacitatea de a lansa o "ofensiva de amploare" in ianuarie sau februarie, conform postului de televiziune CNN, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat ca Rusia este in favoarea diversitații in cadrul culturii și tradiției, dar nu așa cum este acum in Europa. El a abordat acest subiect pe 7 decembrie, in cadrul unui discurs susținut la Forumul Internațional Primakov Readings, informeaza fontanka.ru.…

- Ministrii de externe din Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) se reunesc joi si vineri la Lodz (Polonia), intr-o intalnire marcata de lipsa reprezentantului Rusiei, Serghei Lavrov, transmite EFE, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Miniștrii de Externe ai Rusiei și Chinei, Serghei Lavrov și Wang Yi, s-au intilnit la summitul G20 din Indonezia. In timpul discuției, diplomatul chinez i-a spus lui Lavrov ca Beijingul este impotriva excluderii Rusiei din G20 și din alte organizații internaționale, transmite Kommersant. {{647956}}"Ne…

- Annalena Baerbock, ministrul german de Externe, a parut sa critice, marti, decizia cancelarului Olaf Scholz de a efectua o vizita in China, amintindu-i de angajamentele asumate prin programul de guvernare al coalitiei de la Berlin si cerandu-i sa modifice imediat strategia fata de Beijing, anunța…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, se așteapta ca, in cadrul intalnirii cu omologii sai din Armenia și din Azerbaidjan, care are loc la Moscova, sa discute despre implementarea acordurilor trilaterale semnate de președinții celor doua țari in 2020 și 2021 pentru a ințelege cum sa se actioneze…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov a criticat, joi, rezoluția ONU care condamna anexarea regiunilor ucrainene de catre Rusia, pe care o considera o masura “antirusesca” care a fost obținuta prin teroare. “Metode de teroare diplomatica au fost folosite de catre Vest, fara rușine, pur și simplu…