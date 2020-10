Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii afacerilor europene din statele membre, reuniti la Luxemburg in cadrul Consiliului Afaceri Generale (CAG), au adoptat marti o recomandare privind o abordare coordonata a restrictionarii liberei circulatii ca raspuns la pandemia de COVID-19, indica un comunicat postat pe site-ul www.consilium.eu.…

- Peste 20.000 de romani din strainatate s-au inscris pana in prezent pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din 6 decembrie, potrivit Agerpres.Potrivit site-ului AEP, pana luni, la ora 15,00, au fost depuse 21.421 de cereri pentru votul prin corespondenta. Cele mai multe cereri…

- In ceea ce privește situația cetațenilor romani aflați in alte state, 6.702 cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.917 in Italia, 1.253 in Spania, 124 in Franța, 2.935 in Germania, 159 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 4 in SUA, 120 in Austria,…

- Desi situatia imbolnavirilor cu Covid-19 evolueaza rapid in toata Europa, autoritatile de la noi n-au mai actualizat de aproape trei saptamani lista tarilor cu risc. Prin urmare, desi sunt deja state care au o rata de infectare mai mare ca a noastra, cei care vin de acolo nu sunt obligati sa intre in…

- Ministrii de externe din statele initiativei regionale C5 (Central5) s-au pronuntat marti pentru coordonarea masurilor intre aceste tari intr-un al doilea val al pandemiei de COVID-19, astfel incat posibilele restrictii sa nu aiba un impact negativ asupra cooperarii dintre ele, mai ales la nivel…

- Pandemia de coronavirus a creat probleme mari atat pentru angajati, cat si pentru angajatori. Romania este de exemplu singura tara din Uniunea Europeana cu cea mai mica pondere de angajati care au trecut la telemunca in pandemie, sub 20%. Un raport de specialitate care prezinta date referitoare la piata…

- Romanii au cumparat cea mai ieftina carne din UE, in 2019. Prețurile, cu peste 37% sub media europeana Cele mai mici preturi la carne din Uniunea Europeana (UE) in anul 2019 se inregistrau in Romania, cu 37,3% sub media UE, arata datele publicate marti de Eurostat. În ceea ce priveşte România,…

- EMS Floor Group, cea mai mare companie romaneasca de pardoseli pe baza de rașina, țintește dublarea afacerilor in urmatorii cinci ani EMS Floor Group, cea mai mare companie de pardoseli pe baza de rașina, cu sediul central in Romania, estimeaza pentru anul in curs afaceri de 11,4 milioane de euro, in…