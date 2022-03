Stiri pe aceeasi tema

- Guvernele Uniunii Europene vor analiza posibilitatea impunerii unui embargo petrolier Rusiei din cauza invaziei in Ucraina, in cadrul reuniunii din aceasta saptamana cu președintele american Joe Biden, intr-o serie de summituri menite sa intareasca raspunsul Occidentului fața de politica Moscovei.

- Ministrii de Externe ai Rusiei si Ucrainei, Serghei Lavrov, si Dmytro Kuleba, au ajuns in urma cu putin timp in Turcia, unde joi vor avea o intrevedere organizata de Administratia de la Ankara in efortul de oprire a confruntarilor militare ruso-ucrainene. Serghei Lavrov a ajuns in Turcia miercuri seara,…

- UE se pregatește sa inghețe activele lui Vladimir Putin și ale ministrului sau de externe Serghei Lavrov, in a treia runda de sancțiuni indreptate impotriva Rusiei pentru invazia in Ucraina, potrivit Financial Times. Miniștrii de externe planuiesc sa aprobe pachetul de sancțiuni vineri dupa-amiaza,…

- Emisarii europeni reuniți la Bruxelles pentru a stabili detaliile sancțiunilor impotriva Moscovei, aprobate joi de liderii UE, au decis sa inghețe activele deținute in Europa de președintele rus Vladimir Putin și de ministrul de externe Serghei Lavrov, a declarat un oficial citat de Reuters. Anterior,…

- Uniunea Europeana a aprobat marti o prima serie de sanctiuni impotriva Rusiei, care include interdictia de intrare pe teritoriul european a unor inalti oficiali rusi, limitarea accesului Moscovei la pietele financiare europene si un embargo comercial asupra regiunilor Donetk si Lugansk, informeaza EFE.…

- Letonia și Lituania fac apel la aliații occidentali sa impuna sancțiuni împotriva Rusiei și sa consolideze flancul estic al NATO, în contextul tensiunilor tot mai mari în privința Ucrainei, relateaza DPA, potrivit Agerpres cu referire la radiochisianu.md. Decizia de a menține…

- Miniștrii de externe ai statelor membre UE au adoptat luni un document in cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles, in care condamna agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei și au convenit accelerarea pregatirii de sancțiuni impotriva Moscovei, in cazul unei invazii. Ministrul roman…