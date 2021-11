Miniştrii de externe ai UE au convenit să extindă sancţiunile împotriva Belarusului, în criza migranţilor Ministrii de Externe din Uniunea Europeana au convenit luni sa extinda sanctiunile împotriva Belarusului, care a denuntat în schimb drept &"absurde&" acuzatiile occidentale ca ar conduce o criza a migrantilor care a lasat mii de oameni blocati în padurile înghetate de la frontierele sale cu UE.



UE încearca sa opreasca ceea ce considera o politica a Belarusului de a împinge migrantii spre blocul comunitar, ca razbunare pentru sanctiunile anterioare din cauza reprimarii protestelor de anul trecut împotriva realegerii contestate a liderului veteran…

Sursa articol: hotnews.ro

