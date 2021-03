Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe din cele 30 de state membre ale NATO, reuniti marti la Bruxelles, au reafirmat angajamentul tarilor lor fata de clauza apararii colective si au subliniat ca parteneriatul transatlantic ramâne pilonul acestei aparari, esential pentru coeziunea politica a organizatiei si…

- Ministrii de externe din cele 30 de state membre ale NATO, reuniti marti la Bruxelles, au reafirmat angajamentul tarilor lor fata de clauza apararii colective si au subliniat ca parteneriatul transatlantic ramane pilonul acestei aparari, esential pentru coeziunea politica a organizatiei si pentru…

- Ministrii de externe ai celor 30 de tari membre ale NATO se intalnesc marti in persoana la sediul de la Bruxelles al Aliantei pentru prima data in mai mult de un an, relateaza DPA. Ministrii urmeaza sa pregateasca un viitor summit al NATO si sa discute un set de propuneri pentru reformarea Aliantei.…

- Cele trei state baltice - Lituania, Letonia si Estonia - au cerut miercuri Comisiei Europene ca sistemul de alocare a vaccinurilor anti-COVID-19 sa fie bazat pe necesitatile tarilor, nu pe dimensiunea populatiei lor, transmite AFP, potrivit AGERPRES. Ministrii sanatatii din Lituania, Letonia…

- Convorbirile de pace cu privire la Afganistan nu au facut suficiente progrese pentru a permite retragerea trupelor straine, a declarat miercuri ministrul german al apararii, Annegret Kramp-Karrenbauer, inainte de o reuniune virtuala cu omologii sai din statele membre NATO, relateaza Reuters.…

- Statele Unite isi reitereaza angajamentul ferm fata de securitatea Israelului si vor continua sa coopereze strans cu acesta pentru a face sa avanseze pacea in regiune, a declarat noul secretar de stat, Antony Blinken, transmite joi Reuters. Intr-o convorbire telefonica cu ministrul israelian…

- Ministrii afacerilor externe ai Ungariei si Ucrainei s-au intalnit miercuri la Kiev pentru discutii privind dezamorsarea relatiilor tensionate, dupa ce autoritatile de la Budapesta anuntasera in ajun ca misiunile lor diplomatice din ex-republica sovietica au primit amenintari de violente cu "varsare…

- În cadrul recentului acord de investitii semnat de Uniunea Europeana si China, negociatorii Beijingului au încercat sa pedepseasca tarile UE care limiteaza sau blocheaza accesul companiilor telecom chineze precum Huawei, relateaza South China Post și dpa, citate de Agerpres. Dar…