Rusia poate "oferi trecerea in siguranta" a transporturilor de cereale din Ucraina prin porturile tarii la Marea Neagra, dar "nu este responsabila" sa stabileasca coridoarele, a declarat, miercuri, ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, relateaza Reuters, informeaza News.ro.

Ministerul rus al Apararii a anuntat joi ca vasele care transporta cereale pot parasi porturile ucrainene de la Marea Neagra prin "coridoare umanitare" si ca Rusia este gata sa le garanteze siguranta, relateaza Reuters, preluand agentia rusa Interfax.

Ucraina incearca cu disperare sa isi exporte stocurile mari de cereale pe cale rutiera, feroviara si fluviala pentru a evita o criza alimentara mondiala dar nu are nicio sansa sa isi atinga obiectivele daca Rusia nu ridica blocada asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagra, a declarat joi un…

Cu porturile ucrainene de la Marea Neagra blocate de Rusia, exportatorii de cereale care cauta sa foloseasca porturile de la Dunare se confrunta cu o crestere rapida si nejustificata a tarifelor, a afirmat marti Vadym Denysenko, consilier la Ministerul de Interne, transmite Reuters.

Rusia considera incidentele recente din regiunea separatista Transnistria a Republicii Moldova drept o tentativa de a atrage aceasta regiune in conflictul mai amplu din Ucraina, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, transmite Reuters, informeaza Agerpres.

Ministrii afacerilor externe rus si ucrainean, Serghei Lavrov si Dmitro Kuleba, au putea avea o noua intrevedere "in urmatoarele doua saptamani", a anuntat joi omologul lor turc Mevlut Cavusoglu, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmai, luni, ca relatiile dintre Rusia si China sunt mai puternice ca niciodata, in contextul in care state occidentale incearca sa izoleze Moscova prin aplicarea unor sanctiuni fara precedent din cauza invaziei ruse in Ucraina, transmite Reuters.

Ministerul de Externe din Ucraina a anuntat marti ca circa 300.000 de persoane din orasul ocupat Herson raman fara hrana si medicamente si a acuzat Rusia ca ii impiedica pe civili sa evacueze localitatea spre teritoriul controlat de Kiev, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.