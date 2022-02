Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de Externe din cadrul G7 (Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie, Statele Unite) au anuntat, sambata seara, intr-un comunicat, ca ii cer Rusiei sa aleaga calea diplomatiei pentru dezescaladarea tensiunilor si sa retraga trupele de la granita cu Ucraina. Ministrii au mentionat…

- Canada a anunțat, marți, ca va retrage temporar familiile diplomaților sai din Ucraina, din cauza amenințarilor crescute din partea Rusiei, relateaza Reuters . Și SUA, Australia și Marea Britanie au inceput sa retraga din țara membrii familiilor diplomaților aflați la Kiev. Departamentul de Stat al…

- Rusia se va expune unor "consecinte masive" si va suporta "costuri severe" in cazul unei agresiuni militare impotriva Ucrainei, avertizeaza Grupul statelor puternic industrializate (G7). "Noi, ministrii de Externe din Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie si Statele Unite…

- Regatul Unit si SUA si-au exprimat din nou ingrijorarea in legatura cu actiunile militare ale Rusiei langa zona de frontiera cu Ucraina, informeaza sambata dpa. In cadrul unor discutii in marja reuniunii tarilor din G7 (Germania, Canada, Statele Unite, Franta, Italia, Japonia si Regatul Unit) care…

- Ministrul britanic de Externe, Liz Truss, a carei tara se afla la presedintia G7, se asteapta ca la reuniune sa se prezinte “un front unit in fata agresorilor mondiali”. Ea le va cere omologilor sai din G7 “sa prezinte un front unit fata de comportamentele rauvoitoare, inclusiv pozitiile Rusiei fata…

- Ministrii de externe ai statelor membre G7 se intalnesc azi și maine, la Liverpool, in nordul Angliei, pentru a discuta, in principal, despre amenințarile de razboi dintre Rusia și Ucraina. Ministrul britanic de externe Liz Truss, a carei tara detine presedintia G7, intentioneaza sa arate ca exista…

- Luni, este programata o reuniune de urgența a miniștrilor sanatații din G7 pentru a discuta despre noua varianta Omicron a SARS-CoV-2. Guvernul britanic, care deține președinția rotativa a G7 (grupul principalelor economii ale lumii), a anunțat convocarea acestei reuniuni, transmite AFP. La reuniunea…

- Guvernul britanic, care detine presedintia rotativa a G7 (grupul principalelor sapte economii ale lumii), a anuntat duminica seara convocarea unei reuniuni de urgenta a ministrilor sanatatii din tarile ce formeaza acest grup, pentru a discuta despre noua varianta Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2,…