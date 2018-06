Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean de Externe și omologul sau rus se vor intalni, luni, la Berlin, pentru a incerca sa relanseze procesul de pace in Ucraina, discuțiile fiind mediate de miniștrii de Externe ai Germaniei și Franței, relateaza site-ul agenției Dpa, informeaza Mediafax.Separatiștii pro-ruși…

- Ministrii de externe francez, german, rus si ucrainean se vor reuni pe 11 iunie la Berlin pentru relansarea procesului de pace in Ucraina, relateaza miercuri AFP si Reuters, informeaza Agerpres.Ridicarea sanctiunilor europene impotriva Moscovei, pe care o cere noul guvern italian, nu va interveni…

- Ministrii de externe german si francez au facut apel luni la presedintele rus Vladimir Putin, care tocmai a fost investit pentru un nou mandat, sa joace un rol constructiv pe scena mondiala, relateaza dpa. Rusia trebuie sa participe, de exemplu, la reglementarea crizelor din Siria si din Ucraina, a…

- Germania va depune toate eforturile pentru a pune capat conflictului din Siria, a declarat Heiko Maas, ministrul german de Externe, criticand Rusia pentru ca blocheaza in Consiliul de Securitate al ONU reglementarea conflictului sirian, relateaza agentia Reuters.

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a cerut, vineri, intensificarea presiunilor politice impotriva Rusiei din cauza actiunilor Moscovei din Siria, adaugand ca este necesar ca Rusia sa isi schimbe comportamentul pentru solutionarea conflictului sirian, relateaza Politico.eu.

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian a acuzat vineri Rusia ca ar fi implicata direct in conflictul armat din estul Ucrainei, calificand-o drept "tara agresoare" si cerandu-i sa asigure o incetare a focului in zona de conflict, relateaza AFP. Aflat in vizita la Kiev, Le Drian…

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, luni, ca Rusia va ramane un partener dificil pentru Europa, in contextul in care Vladimir Putin a reusit sa castige un nou mandat de presedinte al Rusiei, informeaza The New York Times.

