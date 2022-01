Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat a reafirmat angajamentul SUA de a continua sa se consulte indeaproape si sa se coordoneze cu toti aliatii si partenerii transatlantici in eforturile de detensionare prin descurajare, aparare si dialog.

- Reuniunea de doua zile a miniștrilor de Externe ai Grupului celor șapte (G7) incepe simbata la Liverpool, Anglia. Potrivit participanților la eveniment, care va avea loc cu prezența fizica, miniștrii se vor concentra pe situația din Ucraina, cooperarea cu Rusia, protecția drepturilor omului in intreaga…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a opus vineri oricarei interventii a Rusiei in relatiile dintre Alianta si Ucraina, refuzand sa excluda o posibila aderare a Kievului, asa cum dorește Moscova. Ministerul rus de Externe a cerut o denunțare „formala” a deciziei de la summitul NATO din 2008…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe rus, a declarat ca Rusia va prezenta NATO o propunere ce are in vedere garanții de securitate care sa fie obligatorii pentru organizațiile implicate, potrivit EFE. ”Vom formula in curand propuneri concrete catre colegii nostri occidentali si speram ca le vor lua…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, se va intalni joi la Stockholm cu omologul sau rus Serghei Lavrov, pe fondul unor noi tensiuni militare la granita dintre Rusia si Ucraina, a anuntat miercuri un oficial din cadrul Departamentului de Stat, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, felicita, in numele Statelor Unite ale Americii, poporul roman cu ocazia sarbatoririi Zilei Nationale, aniversarea Marii Uniri. Intre Romania si Statele Unite exista un parteneriat durabil, construit pe valori impartasite, interese comune si legaturi inter-personale…

- Secretarul de stat Antony Blinken a discutat in weekend cu ministrul Afacerilor Externe din Polonia, Zbigniew Rau, despre situația de la granița polono-belarusa. In cadrul convorbirii telefonice, șeful dominației americane l-a asigurat pe șeful diplomației de la Varșovia de „solidaritate in fața campaniei…

- Ungaria ar putea prelua din pacienții romani aflați in stare grava. Arafat: „Trebuie luate masuri rapid” Ungaria ar putea prelua din pacienții romani aflați in stare grava. Arafat: „Trebuie luate masuri rapid” Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, susține…