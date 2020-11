Ministrul german de externe Heiko Maas si omologul sau francez Jean-Yves Le Drian urmaresc sa insufle o noua viata relatiei dintre UE si SUA dupa alegerea noului presedinte american Joe Biden, transmite dpa. "Europa si America au nevoie de un New Deal transatlantic", au scris cei doi ministri de externe intr-un articol comun publicat luni in publicatia germana Zeit Online, franceza Le Monde si americana Washington Post. "Sunt multe lucruri care trebuie reparate", au notat sefii celor doua diplomatii europene. Alegerea lui Joe Biden va facilita o mai mare unitate transatlantica atat in ceea ce…