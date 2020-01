Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de Externe din tarile Uniunii Europene se vor reuni vineri, la Bruxelles, pentru a discuta modalitati de mentinere a Acordului nuclear semnat de marile puteri cu Iranul, afirma diplomati citati de agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX.Pe agenda discutiilor va fi situatia Acordului atomic,…

- Ministrii afacerilor de externe ai statelor Uniunii Europene se vor intalni vineri la Bruxelles pentru a discuta despre criza iraniana, informeaza luni surse diplomatice citate de AFP. Aceasta reuniune va incepe de la ora 14.00 (13.00 GMT), intr-un context in care UE incearca sa aplaneze tensiunile…

- Ministrul de Externe de la Teheran, Mohammad Javad Zarif, a condamnat vineri asasinarea liderului Forțelor Quds, generalul iranian Qassem Soleimani, afirmand ca aceasta acțiune reprezinta "o escaladare nesabuita și extrem de periculoasa".

- Printul Charles va desfasura o vizita in Israel si in teritoriile palestiniene luna viitoare, in numele guvernului britanic, a anuntat miercuri familia regala, informeaza dpa potrivit Agerpres. Printul Charles se va deplasa la Forumul Mondial al Holocaustului de la Ierusalim, la invitatia presedintelui…

- Klaus Iohannis va primi anul viitor Premiul Charlemagne (Carolcel Mare) acordat in fiecare an in orașul Aachen. Anunțul a fost facut de Consiliulde administrație responsabil cu acordarea acestui premiu persoanelor care auavut o contribuție la unificarea europeana.Consiliul de administrație responsabil,…

- Ministerul irakian de Externe i-a convocat luni pe trimisii diplomatici ai Frantei, Marii Britanii, Canadei si Germaniei pentru a protesta impotriva unei declaratii comune emise de ambasadele lor pe tema protestelor din tara, relateaza DPA, potrivit Agerpres.Ministerul a precizat intr-un comunicat…

- Miniștrii de Externe ai Germaniei și Franței au lansat, in cadrul reuniunii Alianței Nord-Atlantice de miercuri de la Bruxelles, apeluri pentru reformarea organizației, in contextul ofesivei Turciei din nordul Siriei, relateaza site-ul agenției Dpa, conform Mediafax.Reprezentanții celor doua…

- Irakul si Franta discuta despre instituirea unor mecanisme pentru procesele combatantilor Statului Islamic (SI), a declarat ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, joi in timpul unei vizite la Bagdad, informeaza DPA.