Miniștrii Cabinetului Orban încep marți dimineață să vină în fața comisiilor parlamentare. Calendarul audierilor Comisiile parlamentare reunite vor audia marți opt dintre miniștrii propuși de Ludovic Orban, cealalta jumatate a cabinetului premierului desemnat urmând sa dea lamuriri în Legislativ miercuri. Votul în plen este programat luni, 4 noiembrie.



Orban a propus luni ca toate audierile miniștrilor sa aiba loc marți, iar votul final miercuri, dar PSD și PRO România au reușit sa amâne validarea noului Guvern pâna în ultima saptamâna de campanie electorala.



Calendarul audierilor de marți:

Comisiile parlamentare de specialitate incep, marti, dupa ora 9.00, audierea persoanelor propuse de premierul desemnat Ludovic Orban pentru posturi de miniștri in echipa sa executiva. Ion Marcel Boloș, nominalizat la Ministerul Fondurilor Europene, deschide lista audierilor.

Miniștrii propuși in Guvernul Orban vor fi audiați, marți și miercuri, in comisiile parlamentare, intre orele 9.00 și 15.00, potrivit programului oficial. Votul pentru investirea noul Executiv este programat sa aiba loc intr-un plen reunit lunea viitoare, de la ora 14.00.

