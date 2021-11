Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii propusi in Cabinetul Ciuca sunt audiati in comisiile parlamentare de specialitate miercuri, de la ora 10.00, fiecare dintre ei avand alocate 45 de minute in comisii. Audierile urmeaza sa se incheie dupa ora 17.00. Premierul desemnat Nicolae Ciuca a depus marti la Parlament programul de guvernare…

- Echipele de negociere ale PNL, PSD și UDMR se vor reuni, duminica, de la ora 12.00, la Parlament, pentru runda finala a discuțiilor pe tema constituirii noului guvern. De altfel, luni, de la ora 12.00, președintele Klaus Iohannis a convocat partidele politice la consultari pentru desemnarea premierului.…

- Premierul desemnat Nicolae Ciuca l-a sunat pe președintele USR Dacian Cioloș, dar o intalnire intre cei doi va avea loc saptamana viitoare, conform News.ro. Nicolae Ciuca i-ar fi spus lui Cioloș ca ii va prezenta programul de guvernare, pe care il va finaliza in acest weekend. Sursele citate arata…

- Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat, joi, pe ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, pentru funcția de premier. Cine este generalul desemnat prim-ministru a carui misiune este ca, in urmatoarele zece zile, sa obțina votul majoritații parlamentarilor (234 de voturi) pentru investirea unui nou Executiv?…

- Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului s-au reunit luni dupa-amiaza și au stabilit calendarul de investire a Cabinetului propus de premierul desemnat, Dacian Ciolos. Marți incepand de la ora 10 vor fi audiați in comisii toți miniștrii USR ai cabinetului Cioloș, iar miercuri de la…