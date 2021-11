Stiri pe aceeasi tema

- Noul premier Nicolae Ciuca le-a mulțumit, joi, partidelor din coaliția PNL - PSD - UDMR, in deschiderea primei ședințe a acestui Executiv, ca au ințeles ca „mai presus de orice este cetațeanul roman și interesul țarii”. Pe agenda ședinței se afla un singur proiect. „Doresc sa multumesc Parlamentului…

- Votul pentru investirea viitorului guvern va avea loc maine Nicolae Ciuca Foto: Agerpres Ministrii propusi în cabinetul condus de Nicolae Ciuca au primit astazi avizul favorabil al comisiilor parlamentare de specialitate. Votul pentru învestirea viitorului guvern va avea…

- Candidatul PNL pentru funcția de premier, generalul (r) Nicolae Ciuca, i-a convocat la Palatul Victoria, joi, de la ora 15.00, pe liderii PSD și UDMR, pentru a negocia viitorul Guvern, spun surse liberale pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Președintele Klaus Iohannis ar putea chema partidele parlamentare pentru…

- PNL este impartit in ceea ce priveste varianta de premier. Unii dintre liderii partidului, printre care si prim-vicepresedintii partidului, ar prefera varianta Nicolae Ciuca, in timp presedintele formatiunii si secretarul general se opun acestei solutii, sustin surse din conducerea liberala.

- PNL iși menține decizia de a merge in Parlament cu un guvern minoritar condus de Nicolae Ciuca, declara vicepreședintele formațiunii Gigel Știrbu. Votul de investitura ar putea avea loc miercuri. Gigel...

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a spus, miercuri, ca, pana simbata seara, Nicoale Ciuca va depune la Parlament programul de guvernare și lista cu miniștrii cabinetului. "Pana sambata seara va depune programul de guvernare și lista cu miniștri. Este un moment greu pentru Romania și…

- „Am lucrat cu dansul, cat timp am fost ministrul Apararii, este un om apreciat, atat in țara cat și in afara. Am spus ca este cea mai buna alegere, darasta nu inseamna ca rezolva problemele țarii instantaneu. Iohannis a facut o mutare excepționala prin alegeraea lui Ciuca. In aceste momente grele pentru…

- Delegația USR care se va prezenta astazi la Cotroceni nu va face nicio propunere de premier. De asemenea, surse din partid susțin pentru Antena3, ca USR nu va susține un guvern minoritar condus de Nicolae Ciuca, propunerea PNL de premier. In urma cu puțin timp, liberalii l-au votat pe Nicolae…